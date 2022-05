Vincent CIBIER

Depuis Mars 2017 EVERNEX ( 165 M€)

Directeur Commercial Financement & Maintenance

Leasing infrastructures Grands Groupes



Juillet 2014 - Février 2017 CAP VERT FINANCE - AS LEASE ( 100 M€)

Directeur Commercial Financement & Maintenance

Leasing infrastructures Grands Groupes



Mars 13 - Juin 2014 CAP VERT FINANCE - AS LEASE ( 60 M€)

Directeur de clientèle Financement & Maintenance

Leasing infrastructures Grands Groupes



Juin 07-Avril13 AS LEASE (25 M€)

Consultant Financement

Leasing infrastructures Grands Groupes



Fev. 05-Mai 07 KNS LEASE HIGH TECH FINANCING (14M €)

IC-Consultant

Leasing de produits Informatique, Télécom, Logiciels.



Sept. 02-Janv.05 SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE ( 900M €)

Responsable distribution grossistes et revendeurs



*Commercialisation de la gamme de produits informatiques (CA annuel 18 M € )

MONITEURS, NOTEBOOKS, IMPRIMANTES Développement du réseau de distribution Budget commercial prévisionnel (première année +30%)



*Gestion des comptes clients indirects

Clients : INGRAM, ACTEBIS, ETC, DISPOSELEC, BANQUE MAGNETIQUE et REVENDEURS

Choix des gammes, stock, logistique, politique tarifaire et marges

Formation et encadrement de commerciaux

Facturation et recouvrement



* Marketing

Détermination des budgets et suivi (Lancement d’un programme dédié aux revendeurs)

« Forecast » de vente des produits « Road Show » clients



Août 01-Sept.02 IBD (International Business Development, outsourcing commercial,3M€)

Ingénieur Commercial grands comptes



* Développement du chiffre d’affaires de sociétés technologiques sur le marché français

Détection de projets, qualification de compte, suivi commande clients

* Proposition et mise en place de la stratégie de vente

Cibles clients, package produits, tarification, communication, prévisions de vente

* Clients : SODEXI, 8E6TECHNOLOGIES, FREEPLANNING, SYMANTEC



Juil. 97 - Juil. 01 ACTEBIS (Grossiste européen en matériel informatique, 500M€)

Chef de groupe PC & logiciels Marketing/Achat



* Marketing

Définition du Business Plan PC et Périphériques (CA annuel 220 M €) , réalisation +10% dernière année

Décision européenne sur la stratégie du groupe

Validation des budgets marketing (1,5 M €/ an), mise en place d’offres exclusives en « bundle » ciblées PME-PMI

* Management

Equipe de Chefs de produits pour les marques suivantes: COMPAQ, HP, TOSHIBA, IBM, NEC (PB), F-SECURE

Définition de la politique tarifaire, analyse des ventes ( panel IDC), développement du module achat (Adonix)

* Achat

Négociation constructeurs : conditions d’achat, nouveaux contrats et des prix

Commandes et « deals ».



Déc. 94 - Juin. 97 DACEM (DARTY)

Chargé d’études marketing produits



* Packaging produits, études de marché, gestion du budget achat

* Mise en place projet ERP achat (BPCS)



Mes compétences :

Leasing