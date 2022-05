Vincent CLEMENT

Externalisez les fonctions de Direction Commerciale & Marketing de votre entreprise !



Pour vous aider à améliorer vos performances commerciales, à court terme et de façon durable, Bras Droit des Dirigeants vous accompagne en prenant en charge toutes les missions de Direction Commerciale & Marketing, à temps partagé ou dans le cadre de missions ponctuelles.



Nous vous proposons :

- d'élaborer votre stratégie & un plan d'actions commerciales

- de recruter et de former vos commerciaux

- de manager votre force de vente



6 avantages pour votre entreprise :



• Une ressource cadre pour piloter l'activité commerciale globale alors que vous, dirigeant de l'entreprise, n'avez pas assez de temps

• Des missions personnalisées, adaptées en terme de temps et d'actions, en fonction de vos besoins

• Un regard nouveau et extérieur à l'entreprise

• Pas de risque social car nous vous proposons un contrat de prestations de services

• Pas de risque financier car nous nous engageons sur les résultats

• Des clauses de confidentialité



J'aurai grand plaisir à vous rencontrer.



Mes compétences :

Analyse

Conseil aux entreprises