Sébastien HERMOUET

En quelques mots :



- Je suis marié, j'ai 2 filles et 1 garçon.

- Je suis Directeur d'un Centre d'hébergement spécialisé dans l'acceuil de Groupes de jeunes.

- J'ai une solide expérience en gestion de centre de profit hôtelier et/ou restaurant.

- Je fonctionne à l'envie et au challenge.

- Le temps que je ne consacre pas à mon travail reste exclusivement pour ma famille et mes amis.

- Je pratique le tennis en club et le footing.



Mes compétences :

Management

Comptabilité

Marketing

Ressources humaines

Gestion de projet

Informatique

Communication