Vincent COHEN

Je suis consultant indépendant à la recherche d'opportunités professionnelles, principalement dans le domaine des nouvelles technologies. Mon taux horaire peut être faible si l'opportunité est intéressante !



Je travaille en ce moment sur le développement de sites Web avec les technologies ASP.Net de Microsoft. Je travaille également sur le développement d'applications sur iOS.



Je continue le Trading, mais dans une approche de complément de revenu, et non plus à plein-temps car cela nécessite un capital très important pour égaler le revenu dégagé par une profession "standard".



En 2012, mon dernier roman "Éthique de la virtualité" a été édité par l'éditeur "Mon Petit Éditeur" :

http://www.monpetitediteur.com/librairie/livre.php?isbn=9782748365030 .

Il est disponible en version papier et électronique en formation pdf, Kindle, iBook, ... à tout petit prix (Fnac, Amazon, Google books, ...).



Marié, trois enfants, toulousain d'adoption.



Mes compétences :

IPhone

Informatique

IPad

Création

Linux

SQL

PHP

Oracle

Trading

Internet

Cinéma

Automobile

Innovation

ASP.NET

JavaScript

JQuery