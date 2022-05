Vincent COLTAT

J'encadre depuis 8 ans une équipe de 7 collaborateurs (Attachés Commerciaux, Ingénieurs Commerciaux) sur les régions Alsace, Lorraine, Vosges. Ma mission consiste à former, accompagner et manager mon équipe dans le cadre de la fidélisation et le développement de leur portefeuille (CA annuel de 15 ME/an).



je m'assure également de la :



•Mise oeuvre et réalisation de la politique commerciale définie par ou avec la direction.



•Répartition et gestion des budgets.



•Analyse des résultats



•Suivi régulier de la réalisation du chiffre d’affaires de chaque commercial, de chaque produit et de chaque client.



. Accompagnement terrain



. Développement de clients majeurs de l'entreprise



Mes compétences :

Chef des ventes

Encadrement

Logistique

Management

Transport

ventes