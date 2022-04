Christelle FAILLY

Parce que le capital humain est la plus précieuse des richesses au sein d’une entreprise, il ne faut pas négliger l’importance de la formation professionnelle. C’est un investissement social qui permet d'optimiser les savoirs, savoir-faire et savoir-être des salariés. Un collaborateur compétent fait gagner du temps et de l’argent à l’entreprise, la formation professionnelle lui permet d’accéder à un degré de compétence supérieur qui lui apportera reconnaissance et le motivera dans l’exécution de son travail.



Convaincue que la formation est un levier de motivation et d’optimisation des compétences, j’ai effectué la formation de Formateur Responsable Pédagogique et ainsi acquis des connaissances en pédagogie, ingénierie et environnement de la formation professionnelle continue. Auparavant, j’ai développé une forte expertise dans le domaine de l’Assistanat de Direction durant une quinzaine d’année. Aujourd’hui, je propose conseils et actions de formations.



Mes compétences :

Pédagogie

Formation professionnelle

Accompagnement

Formation

Bureautique

Assistanat de direction

Communication