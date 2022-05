Vincent CORMENIER

Je suis actuellement étudiant en école d'ingénieur agronomique à Toulouse en dernière année. Au cours de ma formation j'ai développé un grand intérêt pour les fonctions managériales et le marketing à destination de produits agroalimentaires d'où ma spécialisation. Je suis également passionné par le sport et c'est pour ces raisons que je me suis investit au sein de l'association sportive de mon école. Cette passion m'a permis de m'épanouir et m'a inculqué des valeurs comme le respect de soi et des autres.



Finalement, je suis une personne curieuse, dynamique et sensible au partage et à l'échange.



Mes compétences :

Management

Innovation

Marketing

Gestion de projet

Anglais

Microsoft Office