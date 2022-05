Vincent COUBARD

Depuis déjà 8 ans, je travaille à la création de produits innovants en m'appuyant sur mes compétences en informatique et en électronique.



Je suis capable et j'aime collaborer au design matériel des appareils afin d’assurer la synergie entre logiciel et matériel, optimiser les coûts composants, réduire les temps de développement logiciel et assurer la qualité produit.



Je m’adapte très rapidement à de nouvelles contraintes matérielles, de nouvelles plateformes de développement, de nouveaux délais, de nouvelles technologies. Je suis capable de coordonner le développement logiciel avec le développement électronique et les impératifs de production.



Mobile, je résous des problèmes d’intégration autant en interne que chez le client ou encore chez les sous-traitant, à l’internationale.





Champs de compétences :

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

• Développement logiciel intégré

• Intégration matériel/logiciel

• Analyse composants électroniques

• Écriture, suivi et évolution de spécifications logicielles

• Planification développement logiciel

• Conception UML, modélisation objet et design pattern

• Écriture de tests unitaires/ tests fonctionnels

• Programmation système

• Programmation asynchrone

• Programmation réseau

• Programmation multithread

• Meta programmation

• Programmation fonctionnelle

• Maintenance de système d’information de développement, de système de build





Compétences techniques :

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

• Architecture : x86, x64, ARM, MIPS, MSP430, 8051, Super h

• Microcontrôleur : TI cc2540, TI MSP430, STi7105, Ralink rt3052, Atheros 9331, AllWiner A10s, Atmel AT91sam7s, PIC microchip

• Réseau sans fil : Bluetooth classic, Bluetooth Smart, WiFi, Texas Instrument simplicity

• Plateformes logiciel : POSIX, Linux, uboot, Android, Java EE, développement de systèmes d’exploitation dédié aux environnements les plus contraints

• Outils de développement : Make, GCC, GDB, LLVM, vim, sublime text, notepad++, eclipse, Maven, IAR, Keil μVision

• Langages : C, C++, C++11/14, Java, Lua, Python, PHP, Javascript, Haskell, ASM

• Bibliothèques/Framework : STL, Boost (MPL, fusion, phoenix, spirit, asio, filesystem, ...), ZeroMQ, libuv, libev, libevent, glibc, Qt, Spring.

• Outils de tests : Google test, Google Mock, Unity, CppUnit, Junit, Mockito

• Contrôle de version : GIT, SVN, CVS

• Intégration continue : Buildbot, Jenkins/Hudson

• Documentation : LaTeX, doxygen, sphinx reStructuredText, Markdown, Graphviz





Parcours Universitaire :

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

A l'issue d'un bac S sciences de l'ingénieur, j'ai obtenu un DUT en Génie Électronique et informatique industrielle à l'IUT de Nîmes.



Mon stage de fin de DUT m'a permis de travailler dans un bureau recherche et développement. J'ai été employé au développement de la partie informatique embarquée.



En licence EEA (Électrotechnique Électronique Automatique), j'ai continué une collaboration étroite et de plus en plus autonome pour ce qui est des solutions informatiques à apporter aux produits en cours de développement. Cette latitude de travail m'a amené à m'intéresser concrètement au génie informatique.

En fin de Master I EEA, j'ai décidé de changer de cap : l'informatique correspondait mieux à mes attentes professionnelles.



J'ai obtenu un Master II d'informatique option intégration de compétences.

Cette formation m'a permis d'élargir mon champ de vision et de compétences en informatique, bien au-delà de l'informatique embarquée.



Ma curiosité et l'autonomie acquise en travaillant dans un bureau d’étude m'ont incité à consolider et à étendre mes connaissances aux technologies et aux méthodes de développement d'aujourd'hui.



Mes compétences :

C

Java

C++

Android

Haskell

Linux embarqué

Lua

Shell

Makefile

Programmation orientée objet

Git

Bluetooth

Informatique embarquée

Microcontroleur

Design Patterns