Vincent COUFFIN

Après un Baccalauréat Scientifique obtenu en 2012, j'ai commencé mes études supérieures par un BTS Assistant de Gestion après quoi j'ai poursuivi à la faculté d'Angers par une Licence 3 Sciences Economiques et de Gestion puis un Master Management spécialité RH.



Ma scolarité a été ponctuée par plusieurs expériences professionnelles, dont deux stages successifs dans le cadre de mon BTS à la Société Nantaise de Galvanisation, un stage au Diocèse de Nantes en L3 en qualité d'assistant RH, et un dernier stage dans une entreprise spécialisée dans l'optimisation des performances énergétiques des bâtiments : Alterea, en tant que chargé de recrutement.



Après quoi j'ai décroché un contrat de professionnalisation auprès d'EDF, pour travailler au sein de la centrale nucléaire de Paluel, sur un projet de maintien et de développement des compétences des collaborateurs au sein du service technique et logistique nucléaire.



Une fois mon contrat terminé j'ai voyagé pendant plusieurs mois en Asie pour découvrir des cultures, des paysages différents, et vivre une aventure humaine. Désormais de retour en France et libre de toute obligation, je recherche activement un emploi.



Bien que n'ayant aucun domaine de prédilection dans les ressources humaines, j'apporte une attention toute particulière à la nature des missions qui me sont proposées. Je recherche un poste vivant, collaboratif, et stimulant. Ma priorité est de m'épanouir dans mon futur travail. Comme disait Confucius : "Choisissez un travail que vous aimez et vous n’aurez pas à travailler un seul jour de votre vie."



Sur le plan humain, je possède des qualités personnels qui sauront vous être utiles. Je suis particulièrement rigoureux et impliqué dans les missions qui me sont confiées, et je m'adapte facilement à un groupe de travail.



Mes compétences :

Microsoft Excel

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Cegid

Microsoft Access