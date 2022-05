Vincent COUILLEAU

Fort d’une expérience professionnelle de 16 ans à Londres, durant laquelle j’ai occupé divers postes à responsabilité dans le domaine de l’hôtellerie, l’événementiel et la restauration d’entreprise, je peux apporter la preuve de mes compétences. J’ai pu développer durant mon parcours, des qualités relationnelles et managériales, une excellente capacité à communiquer, des compétences analytiques et organisationnelles et une grande adaptabilité.



Mes compétences :

Restauration d’entreprise -Gestion et organisation

Audit

budgets

Microsoft Office