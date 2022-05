Vincent COULONNIER

Freelance. Ingénieur système mainframe z/OS orienté DB/DC. Spécialiste CICS/DB2 Mainframe. Animation de projets techniques. Sécurité des systèmes et de la production. Connaissances techniques de base sur les autres technologies : Unix, Linux, Très bon relationnel, grandes capacités d’analyse et de synthèse, de formalisation et de communication. Facilités d’adaptation et d'intégration au sein des structures en place, curieux, optimiste et volontaire, mobile.



Mes compétences :

ZOS

CICS 1.7.0 à TS 5.3

DB2 V3R1 à V10

REXX

SQL

MVS

GCOS

Candle Omegamon Xe, DB2, CICS

CLIST

SMP/E

RACF

Mantis 5.4

JCL

IBM OS/390 à z/OS 2.1

VTAM

TSO

TCP/IP

QMF V7 à V10

Microsoft Word

Microsoft Visual Studio

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

JES2

IMS-DC V3R1à IMS-TS V11

IMS DL/1

IMS DB V3R1 à VR11

IBM WebSphere MQ

IBM Tivoli NetView

Tivoli Decision Support

Dialog Manager

Delta

COBOL

CA-IDMS V16 à V18

Beta 92 - 93

Assembler