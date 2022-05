Vincent COURTOIS

Ingénieur, Manager expert en Systèmes de Production, je suis un homme de terrain et possède un sens aigu de la rentabilité. Meneur d'hommes, animateur, acteur, je motive. Je fédère les équipes vers l'atteinte des objectifs et de la productivité. A l’aise dans les environnements techniques, je mets en œuvre de nouveaux modèles de développement industriel et prévois les plans d’investissement liés à l’amélioration de l’organisation. Je rationalise les moyens de production dans une optique de maîtrise des coûts et adapte les ressources existantes.



Je m’appuie sur de solides compétences et l’expérience d’un parcours industriel de 15 années.



Je suis rigoureux et responsable et comprends les problématiques industrielles. Dans le cadre de mon dernier poste, je pilotais l’ensemble des services de production. J'ai élaboré les orientations stratégiques, les objectifs, déterminé les moyens à mettre en place, animé, coordonné et contrôlé les activités industrielles. Je sais aussi gérer les situations complexes ou difficiles, techniques et sociales.



Egalement expérimenté dans de nombreux domaines techniques, mon tempérament m'a toujours permis de m'intégrer rapidement et d'obtenir les résultats attendus. Travaillant depuis toujours dans un contexte international, je parle anglais et allemand.



La réussite industrielle est, je crois, le produit de la volonté d’Hommes et d’une stratégie axée sur la qualité, l’innovation et le respect ayant pour résultat une performance industrielle visionnaire. J’associe la croissance aux hommes qui la pilote, qui ont développé une stratégie orientée sur des idées auxquelles ils restent fidèles.



Je suis d'un naturel combatif, organisé et entreprenant.



Mes compétences :

Production

Lean supply chain

Lean management

Supply Chain

Lean Manufacturing