Benoit HINGUE

Je suis actuellement Consultant Sénior au sein de la société de conseil AUSY.



J'ai effectué des mission divers chez plusieurs clients :

* AXA Banque - Responsable des équipes de développement JAVA (2,5 ans)

* Exane - Chef de projet technique C#/JAVA (5 ans)

* Numéricable - Chef de projet technique C# (1 an)



Mon objectif est de continuer dans le management d'équipe et de projets.







Mes compétences :

Eclipse

JRULES

Visual studio

Websphere

C#

Maven

PHP

HTML

Oracle

Java j2ee

Gestion de crise

Animation d'équipe

Gestion de projet

Communication

Redmine