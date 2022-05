Vincent CRESTA

Agent Général d'Assurances Allianz présent sur l'ensemble des Hautes-Pyrénées avec 3 agences :

- Tarbes - 10 Cours de Reffye 05.62.93.32.10

- Vic en Bigorre - 8 PLace de Verdun 05.62.96.26.01

- Maubourguet - 87 Allées Larbanès 05.62.96.33.61



Mon équipe est composée de 8 personnes réparties sur les 3 sites et propose toutes solutions en assurances, santé, prévoyance et services financiers pour les particuliers, les professionnels, les agriculteurs et les entreprises.



Mon domaine d'intervention est pour les particuliers : Auto, Habitation, Santé, Dépendance, Epargne, Retraites.

pour les Professionnels, Entreprises : Dommages, Responsabilités Civiles, Collectives.

Multirisques agricoles et récoltes

Assurance Santé et Prévoyance

Finances : réalisation de bilans patrimoniaux



Je suis spécialiste en assurance santé, mutuelle.



Mes compétences :

Assurance

Assurance vie

Finances

Santé

Assurances collectives