Vincent CUSSINET

Je suis le responsable et fondateur de la société Cap Distribution.



Nous sommes grossiste importateur de produits de stockages et d'accessoires informatiques audio.



Nos produits répondent systématiquement à 3 critères : ils doivent être fun, design et techno.



Nous nous adressons plus particulièrement aux femmes, les délaissées du monde de l'informatique.



Nous commercialisons nos produits à travers les canaux de la GSA (Leclerc,Hyper U....), de la distribution spécialisée (Chapitre.com, FNAC....), et des sites internet (AMAZON, PIXMANIA.....)



Pour plus d'information, vous pouvez visiter notre site internet http://capdistribution.biens.officelive.com/def ... ainsi que notre page facebook http://www.facebook.com/capdistribution où vous pourrez découvrir toute notre actualité.