Vincent DAGUINDAU

Fort d’une expérience de 10 ans dans les secteurs de l’Hôtellerie et la Restauration de luxe exigeant la rigueur liée à ces métiers, je possède une solide expérience dans les domaines financier, managérial et commercial.



Homme de challenge, j’ai réorienté mon parcours professionnel dans le secteur hospitalier où j’ai dirigé pendant 5 ans de la Direction des Services Economiques et Logistique du Centre Hospitalier de Saint-Denis (93) et pendant 2 ans de la blanchisserie inter hospitalière en tant qu’administrateur.



J’ai eu l‘opportunité il y a 3 ans d’intégrer l’association ADEF qui est un acteur associatif expert du logement accompagné en Île-de-France et gérant 46 résidences pour 9500 unités de logement.



En charge d’un budget d’exploitation de 10 millions €, j’élabore et décline la politique hôtelière de l’association et assure la logistique auprès de l’ensemble des établissement avec l’appui d’une équipe pluridisciplinaire de 110 collaborateurs.



Homme de dialogue, je sais convaincre mon auditoire et fédérer mes collaborateurs autour des objectifs stratégiques fixés.



Homme de défi, je suis en recherche active d’un nouveau challenge.



A ce titre, je reste à votre disposition pour un entretien.