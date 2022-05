Vincent DALLEMAGNE

Expert du développement et de la communication commerciale.

Je m'accomplis sur les cycles d'affaire longs, en mode projet.

Mon expérience compte également le pilotage du Marketing Opérationnel

et de la communication plus institutionnelle.



Mes compétences :

Vente complexe

Support client

Support commercial

Marketing opérationnel

VENTE B to B

Management

Project management

Stratégie commerciale

Conseil

Stratégie de communication

Management d'équipe

Trilingue anglais allemand

Stratégie marketing

Formation

Business Unit Management

Gestion de projet

Grands comptes

Aisance relationelle

Communication

Vente