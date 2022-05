Vincent DANCOURT

Après une formation initiale en médecine générale, je me suis orienté vers l'épidémiologie.

Actuellement j'assure la direction et la coordination d'une structure de dépistage des cancers sur le territoire de la Côte d'Or et de la Nièvre.

Dans ces fonctions je développe plus particulièrement les thématiques suivantes : approche organisationnelle, évaluation épidémiologique des programmes de dépistage, aproche éthique du dépistage et évaluation géographique



Mes compétences :

Épidémiologie

géographie

Informatique

Informatique médicale

Santé

Sociologie