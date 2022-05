Vincent DANDRÉ

Bonjour,



Depuis 7 ans Responsable des ventes chez NRF France, équipementier majeur sur le marché de la pièce détachée de rechange automobile, spécialisé en thermique moteur et climatisation VL/ VUL et poids lourds.

o Négociation des référencements au sein des plateformes de distributions, des distributeurs stockistes.

o Mise en place de la stratégie du secteur et des actions correctives des accords internationaux du Groupe .

o Gestion des litiges clients, gestion des demandes de garanties



Je possède une sérieuse assise professionnelle avec les réseaux distributeurs et plateformes de distributions France .

Expériences dans un groupe national et équipementier.



NRF France, fabricant et distributeur international de radiateurs et produits pour le refroidissement auto, poids lourds, agricole, industrie et marin.

A bientôt



Mes compétences :

Développement commercial

Communication

Automobile

Négociation

Animation commerciale

Réseaux distributions