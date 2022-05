Vincent DANIS

Quelle que soit la santé de votre patrimoine, un constat: il pourrait aller mieux...

-parce que vous n'avez pas le temps de vous en occuper autant que vous le voudriez,

-parce que l'environnement économique,légal et fiscal évolue si vite qu'il est bien difficile de s'y adapter et d'en saisir toutes les opportunités,

-parce que le point précédent vous semble si fastidieux ou si complexe que vous aimeriez bien de temps en temps que quelqu'un le fasse à votre place ou du moins vous l'explique simplement et vous conseille,

-parce que vous avez rencontré des imprévus et que vous n'avez pas encore fait évoluer vos placements en fonction de cette nouvelle perspective.



Pourtant "INVESTIR MIEUX POUR GAGNER PLUS" est à la portée de tous.

J'ai créé SAVINIANNE dans cette vocation, et mettre à disposition de ceux qui le souhaitent les secrets de fabrication, expertises ou points de vigilance souhaitables acquis pendant 20 ans dans la construction d'offres financières, immobilières ou assurances et services financiers.



Mes compétences :

Scpi

Assurance vie

Gestion de patrimoine

Investissements financiers

Épargne