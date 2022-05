Vincent DANI

Docteur en Sciences de l’Environnement de l'Université Nice Sophia-Antipolis, je développe des compétences en techniques de laboratoire en biochimie, biologie moléculaire et imagerie cellulaire, mais également en conduite de projets, communication, management et enseignement.



Grâce à ma détermination et mon autonomie, mon profil me permet d'être compétent dans le domaine de la Recherche fondamentale mais également pou des projets menés par les services territoriaux et les entreprises privées dans l'environnement en général.



Mes diverses expériences dans le domaine public et associatif m'ont ainsi permis de développer mon leadership, mon autonomie et une adaptabilité dans le monde du travail.



Mes compétences :

Étude d'impact

Biologie

Environnement

Ecologie

Biodiversité

Génétique

Plongée sous marine

SDS

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office

Microsoft Excel

Microbiology

Adobe Photoshop