Vincent DAVID

Titulaire d’une licence en Management des organisations à la suite d’un BTS Commerce International, je suis actuellement en recherche d’emploi. En effet, suite à un voyage d'un ans en Amérique Latine, je suis de retour en France et je recherche activement un nouvel emploi.



Durant mes études, j’ai acquis les techniques du Commerce et du Management, ce qui me rend apte à mener à bien les missions que vous pourriez me proposer d’autant plus que j’ai effectué plusieurs stages dans différentes entreprises françaises et étrangères.

J'ai par la suite travaillé en tant que Conseiller commerciale durant plus de 3 ans et j’ai donc pu acquérir des connaissances dans la Vente, le Commerce International, le Marketing, le Management et dans les langues étrangères telle que l’Anglais et l’Espagnol et, j’ai aujourd’hui décidé de m’épanouir dans une activité qui puisse m’enrichir professionnellement.





Mes compétences :

Commerce international

Négociation commerciale

Incoterm

Microsoft Office

Traduction espagnol français

Traduction anglais français

SAP

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Apple Mac