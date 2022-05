Vincent DAVIET

Afin d'élargir et de compléter mes compétences, je m'attache actuellement à développer une expertise technique plus poussée sur les technologies web & mobiles.



Polyvalent, je suis capable de gérer transversalement les phases de web design, web marketing, développement web, et de TMA / support. Pilotage de projets en mode agile (SCRUM) en tant que Product Owner : avant-vente, stratégie, concept, modélisations, planning, recette, suivi budgétaire, formation, conseil et accompagnement des clients.



Mes compétences :

Product Owner

SCRUM

Informatique

Développeur

Chef de projet

Web

Ingénieur

Agile

Gestion de projet

Facilitateur de jeux agiles, d'innovation, et de c