Vincent DE MONVAL

Le digital est pour moi une passion, dans une nouvelle ère...



Ma mission globale est de contribuer à l’élaboration et à la mise en place de la stratégie marketing digitale qui vise à développer l’audience des sites internet du groupe et leurs bases de données afin d'augmenter le CA Digital.



Pour moi la question n’est plus d’avoir une stratégie digitale, mais d’avoir une stratégie dans un monde digital. Le développement du digital au cœur des industries est structuré par une double préoccupation, transversale à l’ensemble des entreprises pour qui je travaille actuellement : d’une part, une sensibilisation à la technologie et à son fonctionnement, d’autre part, une prise en compte permanente des problématiques liées à la data, à l’optimisation et la mesure des résultats des actions entreprises.



Mes missions se concentrent principalement sur :

- Le pilotage de l'acquisition de trafic (SEO, SEA, SMO, display, retargeting, RTB…)

- L’optimisation des outils (Emailing et cycle de vie , configurateurs grand public & pros, interface ERP – sites, boutiques e-commerce…)

- Analytics & Reporting (indicateurs, tableaux de bord, reporting, suivi d'indexation, suivi des tunnels de conversion, …)

- Veille technique et concurrentielle (nouvelles technologies, domotique…etc)

- Lead management B2B et B2C (qualification, animation réseaux, revenus marketing…)



Mes compétences :

SEA

SEO

Webmarketing

Marketing

Stratégie digitale

Web analytics

Web 2.0

Communication événementielle

Réseaux sociaux

Google analytics

Google Adwords

Communication

Immobilier

Gestion de projet

Sponsoring

Internet