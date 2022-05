Vincent DE SCHUYTER

Agé de 46 ans, je suis actuellement responsable en maintenance aux Verreries de Momignies (groupe Gerresheimer).

Mes compétences sont assez polyvalentes, puisque ma fonction va du poste de soudeur au poste de mécanicien en passant aussi par l'entretien des bâtiments et de certaines machines industrielles de la société. Toutes les réparations urgentes sur les machines doivent trouver une solution rapide pour ne pas entraver le rythme de production. Je parlerai aussi de ma capacité à diriger une équipe de 10 personnes qui doit comporter un minimum de psychologie et de diplomatie.Pour le poste que j'occupe, la flexibilité est presque une exigence(plus de 150 heures supplémentaires par an), et je me sens concerné dans la bonne évolution de l'entreprise.

Je suis expert en plomberie ainsi que dans le domaine du chauffage puisque j'ai tenté d'en faire une profession indépendante secondaire.J'ai aussi effectué les travaux de finition de ma maison après le passage du maçon pour le gros oeuvre,(les travaux de couverture, de carrelage, de plomberie et d'électricité ne me font pas peur).

Je suis marié et nous avons une fille de 18 ans;je caresse le rêve de diriger une équipe plus importante et d'exercer dans un métier qui me tient à coeur.



Mes compétences :

Méticuleux

Conscience professionnelle

Ambition

Volontaire

Assiduité

Esprit d'équipe