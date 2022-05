Vincent DE VAUBLANC

15 ans d’expérience en MOA dans les Services Financiers en tant que responsable d'équipe projet, leader fonctionnel Assurance et chef de projet



Management (projet/équipe) :

• Management d’équipes projet et encadrement de chefs de projet MOA et MOE

• Pilotage et suivi de l’ensemble des phases fonctionnelles projet (cadrage, conception générale, conception détaillée, recette)

• Gestion de la relation avec le Client et les utilisateurs



Compétences Métiers / Fonctionnelles :

• Assurance Vie Individuelle / Collective : Epargne Salariale, Prévoyance, Santé, Assurance Emprunteur, Epargne Patrimoniale

• Processus Assurance Front, Middle et Back-Office



Consulting :

• Animation d’ateliers et réunions de travail avec les Métiers, la MOA et la MOE ; présentation d’atelier de restitution en séances plénières

• Rédaction des livrables MOA de l’ensemble des phases fonctionnelles projet : étude d’opportunité, business case, note de cadrage, plan projet, expression de besoin, cahier des charges, spécifications fonctionnelles, définition de processus, stratégie de recette, plan de tests, etc.



Mes compétences :

Gestion de projet

Conseil

Management

Assurance

Finance