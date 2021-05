Vincent Debien BIYAGA MBOCK

Expert / enseignant de communication, dans plusieurs institutions privés d'enseignement supérieur, Vincent MBOCK est un spécialiste de la Communication publicitaire.



Il a été chef de division marketing et commercial à la radio royal FM 88.4 à Yaoundé ; Directeur marketing et commercial aux aboratoire lincloé; responsable de la communication au festival Yarah; business développer à PJ&CO international



Vincent est par ailleurs consultant permanant à la chaîne de télévision Bnews1. C'est un écrivain et excellent orateur ...