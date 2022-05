Vincent DELANNOY

Missions : Gestion de projets informatiques, coordination d'équipe et interface avec le client, de l'avant-vente jusqu'à la formation/support client.



Projets : Apps mobiles (smartphones, tablettes) pour le Digital in store, outils d'aide à la vente (bâtiment), logiciels de formation (industrie)...



Expérience : 10 ans en R&D sur des projets de haute technologie (projets de recherche nationaux, simulateurs, serious games...)



Mes compétences :

Formation

Management

Conseil

Gestion de projet

Communication