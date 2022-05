Vincent DELANNOY

Manager confirmé sur le pilotage de structures de type PME et holding, et doté d’une expertise dans le secteur assurantiel et d’un solide background financier (diplômé DECF), j’ai assuré la direction financière d’une holding de négoce (GROUPE BULTEAU), puis le positionnement et le développement d’un groupe mutualiste (MUTUELLE JUST EN FAMILLE).



Mon début de carrière m’a permis d’assurer la comptabilité générale en cabinet d’audit puis le contrôle de gestion d’un groupe immobilier : GROUPE ROBERT VANDAELE composé de filiales et de SCI.





Puis, en 2003 j’ai rejoint MUTUELLE EN FAMILLE dans Les Hauts de France, et assuré son évolution : regroupement d’assurances, évolution réglementaire de l’activité assurantielle, développement commercial à hauteur de 13 agences et 100 000 adhérents.



Qualités :

manager bienveillant, entrepreneur appréciant la prise de risque

créateur de valeur, pragmatique, structurant, déterminé



Mes compétences :

Management

Gestion de projet

Stratégie d'entreprise

Contrôle de gestion compta finances

Ressources Humaines

Think Tanks

Import/Export

Développement de partenariats

Partenariats stratégiques

Certification ISO 9001

Bug Tracking System

Management transversal

Pilotage de la performance