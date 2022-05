Vincent DELAYE

Consultant chez SII, je travaille pour des grandes entreprises du secteur aéronautique et aérospatial.

Expert designer bancs d'essais, systèmes embarqués et connectique, je suis aussi flexible et ouvert à l'apprentissage de nouvelles techniques.



Mes compétences :

Architecture des Systèmes embarqués

Electronique embarquée

Language C

DAO

Visual Basic

Langage assembleur

Travail en équipe

Support technique

See Electrical

CorelDRAW

Normes connectique aéronotique

Câblage