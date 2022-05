Vincent DEMILECAMPS

Expert en protection sociale et en assurances collectives. Recrutement, formation et montée en compétence des collaborateurs, orienté résultats, la réussite commerciale de mon équipe est au cœur de ma motivation.



Après une expérience de 8 ans en tant que conseiller entreprise auprès des TPE puis des grandes entreprise du BTP, j’ai obtenu un master en management (ESCEM Tours) dans le cadre de la formation continue. J’ai pris la direction d’une équipe de 11 commerciaux (8 itinérants et 3 sédentaires) dont la performance est aujourd’hui reconnue.



Ouvert aux échanges et à de nouveaux challenges n’hésitez pas à me contacter



Mes compétences :

Manager

Santé

Chef des ventes

Protection sociale

Responsable d'agence

Responsable de secteur