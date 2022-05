Vincent DEREC

Après plus de 15 années d’expérience en informatique, dont 8 en management d’équipes notamment dans le secteur de l'industrie, j'ai décidé de mettre à profits mon expérience des métiers de l'IT au service des PME et collectivités locales, au sein de la société KaliConseil.



Les technologies de l'information sont un des éléments majeurs de la compétitivité des entreprises. Malgré cela, il existe un réel manque de ressources internes et de compétences informatiques au sein des PME. Difficile donc pour ces entreprises de mener une réflexion globale sur leurs besoins réels, leurs coûts et sur l’évolution à long terme de leurs systèmes d’information. KaliConseil a vocation a répondre à ces problématique, en proposant des services aux PME et collectivités locales axés autours de la stratégie informatique.



En tant que responsable des infrastructures au sein de la DSI d'un groupe international, j'ai piloté des projets ambitieux, et je possède une forte culture technique dans les domaines systèmes et réseau. J'ai acquis une rélle expérience de la gestion d’appel d’offre, de la négociation de contrat et des processus externalisation/internalisation.



Mes compétences :

AMOA

Consultant IT

DSI

Gestion de projet

Infrastructure

PCA

PRA

ToIP

Virtualisation