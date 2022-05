Vincent DEROO

Après avoir débuté en tant que manager de rayon chez Auchan, j'ai orienté ma carrière vers la fonction achat en centrale d achats France puis à l'international au service import sur les catégories Auto et Bricolage.

De 2007 à fin 2009 j' étais chef de projet au sein de Auchan Import Export afin d implémenter un nouveau progiciel et de mener la conduite du changement auprés des équipes opérationnelles.

Depuis Janvier 2010 je suis chef de groupe Qualité Import Export et encadre une équipe de 10 personnes.

Mes domaines d expertises sont la maitrise des achats et l animation d une équipe dans un contexte international.

Depuis Septembre je représente et accompagne pour le marché Français une entreprise spécialisée dans l'export d'outillage.