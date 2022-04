Delphine ANGELLOZ NICOUD

EMISYS est un cabinet de conseil spécialisé en management de projets.

Nos clients nous font confiance pour des interventions en:

• Gestion de Projet (affaire, produit),

• Projet d’ingénierie (AMOA, AMOE),

• Management de l’humain et conduite du changement

Nos 150 collaborateurs s’investissent et contribuent à faire vivre nos valeurs de Partage, d’Engagement, d’Agilité et de Leadership. Au-delà d’une expérience professionnelle reconnue, nous recherchons « des personnalités » qui partagent notre culture d’entreprise et participent activement à notre développement.



Vous souhaitez rejoindre une société à taille humaine en plein essor et vous inscrire dans un projet d’entreprise ambitieux : « Venez partager notre aventure! »



