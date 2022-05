Vincent DESARZENS

Consultant manager pour OEE en France depuis 2 ans bientôt, je maitrise couramment l'anglais et l'allemand. J'ai mené des projets dans des domaines variés:

- Dans l'industrie: aéronautique (Eurocopter, Goodrich) Automobile (Mercedes) ou énérgie (Areva, Alstom), mais aussi des PME dans le cadre d'actions avec les CCI locales

- Dans les services : Gestion de la paie, Plate forme téléphonique, siège social, banque, assurance. (LLoyds, Grassavoye, AXA)



Suite à la découverte du "Lean" pendant mes études aux Mines de Saint-Étienne et à sa mise en place au sein de l'usine Garlock, j'ai souhaité obtenir une réelle compétence dans sa mise en place. Expérience que j'ai trouvé de dans le monde du conseil en intégrant Géolean.



Chez Géolean on m'a permis de maitriser la philosophie ainsi que l'utilisation de la boite à outil "Lean Manufacturing" dans les usines. Cela m'a aussi fait comprendre les mécaniques du changement et l'importance de la communication auprès de tous les niveaux de la hiérarchie.



Suite à cette expérience, j'ai ré-orienté mes compétences vers le "Lean Office" ou "Administratif" au sein du cabinet Elcimaï qui travaille des banques et des assurances. Le manque de crédibilité du cabinet sur ces sujet là m'a conduit à travailler en sous traitance pour OEE.



Mes compétences :

Aéronautique

Allemand

Anglais

Assurances

Automobile

Conduite du changement

Energie

Ergonomie

Lean

lean manufacturing

manufacturing

Organisation

Organisation industrielle

Qualité

Management

Lean IT

Gestion de projet

Formation

Conseil

Communication

Amélioration continue

Assurance