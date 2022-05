Vincent DESBOIS

Développeur indépendant et chef de projet, je m'occupe de la création de sites internet professionnels dynamiques gérés par base de données.



Spécialiste en développement php/ mysql, je peux répondre à tous vos besoins de site internet.



De la création de la charte graphique au référencement et à la mise en ligne, en passant par la rédaction d'un véritable cahier des charges, n'hésitez pas à me consulter pour votre projet internet.



Je travaille également en sous-traitance pour de nombreuses sociétés de communication en gérant leur partie internet.



Je développe également une activité de réalisation de vidéos (institutionnel et promotionnel). Déjà plusieurs clients à mon actif, n'hésitez pas à me contacter à ce sujet.



Je suis intervenu sur différents projets internet et/ou vidéo de plusieurs "grands" noms : Pôle Emploi / Savéol / Carrefour / CRT / Scandinavian Tobacco Group / Altedia / Charles Volner / Franklin Templeton / ETDE / Ville du Plessis-Robinson / AMP (Association de Médecine Préventive)



Plus d'infos : http://www.freelance-internet.com



Mes compétences :

Site web E commerce

Site marchand

Site dynamique

Création web

Création de sites internet

Développeur web

Développement web

Réalisation de films

Indépendant

CMS

Internet

Site internet

Réalisation

Développeur

PHP

Freelance

JQuery