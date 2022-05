Philippe GALLAND

Après avoir terminé mon Master 2 "développement durable " à l'Université Dauphine et mon stage en tant qu'analyste extra-financier chez Amundi Asset mangement, je travaille actuellement comme analyste au sein de l'unité "corporate governance" d'Amundi. Mes fonctions chez Amundi consistent à

• Analyser les risques ESG (environnement, social et gouvernance) et établir des rapports extra-financiers.

• Analyser la gouvernance d’entreprises et voter aux assemblées générales.

• Engager le dialogue avec les entreprises sur sujets de développement durable et de gouvernance.



Compétences:



• Référentiels Investissement Socialement Responsable (ISR), standards et labels internationaux, indicateurs de performance, bonnes pratiques du développement durable.

• Gestion et évaluation de projets internationaux

• Analyse extra-financière et de gouvernance

• Mise en œuvre et évaluation des politiques de développement durable/RSE

• Politiques européennes et françaises en matière environnementale, marché européen du carbone, et conventions UNFCCC, UNCDD.

• Efficacité énergétique, comptabilité environnementale, économie circulaire, théorie des parties prenantes, bilan carbone, etc...

• Formation et de sensibilisation (fonctionnaires, salariés des entreprises) au développement durable.





Communication

Recherche de financement

Gestion de partenariats

Négociation

Gestion de programmes

Stratégie

Direction d'équipes

Lobbying