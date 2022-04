Elsa BONIFACE

Je suis Conceptrice / Rédactrice et Consultante spécialisée dans le développement durable (DD).



Petite, je lisais Wapiti, c’est sûrement de là qu’est venue mon envie de sauver la planète.

Plus tard, j’ai intégré l’équipe Développement Durable du Cabinet Ernst-Young… je n’ai pas sauvé la planète, mais en douze ans, j’ai acquis une connaissance approfondie des sujets du DD, je suis devenue cheffe de projet et chargée de compte, j'ai encadré des équipes de 3 à 6 personnes et géré des budgets, petits et grands.



En 2012, j'ai décidé de voler de mes propres ailes, en me centrant sur deux problématiques phares des entreprises : définir sa stratégie de développement durable et la valoriser en communication.



Concevoir, comprendre, structurer, hiérarchiser, approfondir, rédiger, rythmer, nuancer, synthétiser, lire (et relire !) pour… convaincre, séduire, vendre, donner envie… mon plaisir c’est le travail bien fait : une démarche DD qui vous ressemble, des textes qui servent votre propos.



Mes compétences :

Management

Rédaction

Gestion de projet

Animation de formations

Rédaction web

Gestion de la relation client

Conseil en communication