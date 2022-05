Vincent DÉSILLE

Depuis près de 20 ans dans la restauration,j'envisage un nouveau parcours professionnel.

Je recherche un nouveau défi à relever dans la formation,le commerce de produits frais ou bien dans la recherche et développement agroalimentaire.Sérieux et motivé je souhaite m'épanouir dans un nouveau projet.



Mes compétences :

gestion de stocks

management d'une brigade (6 personnes)

élaboration de cartes et de menus

encadrement de stagiaires et d'apprentis

calcul de coût matières

connaissance des normes HACCP