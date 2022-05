Vincent DEVOS

Vous avez un projet de rénovation ou travaux en tous genres, vous êtes un particulier ou un professionnel, Univers Design & Courtage spécialisé dans le courtage en travaux et conseil en home staging est là pour vous apporter la simplicité et la sérénité.



Fini l’angoisse de l’entreprise qui ne se déplace pas, des devis que n’arrivent pas… Vos travaux ne seront pas « LES DOUZE TRAVAUX D’HERCULE »



Après avoir référencé minutieusement artisans et entreprises, solvabilité, titulaire des assurances décennales, qualité du travail, je vous propose leurs devis afin de réaliser votre projet.



Aucun frais supplémentaires pour vous, car je suis rémunéré en tant que commercial et apporteur d’affaires par l’artisan lui-même. Au final, vous restez libre de votre choix de travailler avec nous ou pas.



Au plaisir de vous rendre service.



www.univers-design-courtage.fr



Mes compétences :

Développement commercial

Communication

Marketing

Automobile

Gestion de projet