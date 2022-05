Vincent DEWAILLY

Interface entre les "clients / utilisateurs" et les services / équipes informatiques j'aime détecter les besoins, comprendre les fonctionnements et enjeux (stratégiques, business, techniques...), expliquer les démarches et contraintes, trouver des solutions, piloter les équipes et conduire le changement.



J'offre une ambivalence entre la rigueur nécessaire à la gestion de projets et l'adaptabilité au business.



Dans cette optique j'aborde les fonctions liées à :

- La gestion de projets

- La qualité / la gouvernance du S.I. …



Mes compétences :

SQL

Gestion de projet

Système d'information

Management

Informatique

AMOA

ITIL

Microsoft Office 2010

CMMI

PRINCE 2