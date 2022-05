Vincent DEYGAS

Tech Lead et développeur dans les domaines de l’ingénierie du contenu et des systèmes. Je suis :

- à l'aise sur l'ensemble de la stack : back/front,

- garant de l'architecture permettant de sortir le projet dans les temps et avec une dette technique minimale,

- pragmatique sur les décisions "beauté du code VS avancement du projet",

- capable d'organiser et optimiser les travaux, en découpant les Users Stories en tâches techniques et en les assignant aux bonnes personnes.



Mes compétences :

J2EE

JAVA

XML

Html

JavaScript

Spring

Docker