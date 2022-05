Vincent DOCTEUR

Issu d'une formation d'ingénieur en Mécanique et Conception à l'UTBM, je suis actuellement gérant de la société VFPI (www.vfpi.fr), spécialisée dans le façonnage et la mise en forme des matériaux plastiques.

Initialement orienté vers le secteur de l'usinage mécanique, j'ai développé mes connaissances durant plusieurs missions au sein de la société ADF Normandie.

Ma formation m'a ensuite permise de me perfectionner en conception mécanique et d’appréhender les bases du design industriel. J’ai également abordé la problématique de l'ergonomie cognitive et physique, notamment en développant des process facilitant le travail des opérateurs d’une fonderie d’aluminium.

J’ai finalement terminé ma formation d’ingénieur et intégré la société VFPI, comme responsable du développement. J’ai aujourd‘hui la responsabilité de cette société, qui me tiens particulièrement à cœur et dont mon souhait premier est son essor.





Mes compétences :

Conception mécanique

Gestion de projet

Ergonomie

Design

Développement produit

Maintenance industrielle