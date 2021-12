Vincent D'HOLLANDER

Après avoir travaillé sur des pompes à rotor noyé et des pompes à garnitures mécaniques dans le domaine du Nucléaire (EPR Flamanville, EPR Taishan, Sous-marin nucléaire Brésilien, codes RCC-M et ASME), je travaille aujourd'hui plus précisément sur le projet Labgene Brésil (Le LABGENE est un prototype de réacteur nucléaire de 48 MW. Cette installation est destinée à servir de banc d'essai pour développer la capacité à concevoir des petites et moyennes centrales nucléaires pour la production d'électricité, et pour la propulsion nucléaire.)



