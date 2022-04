Laurence D'HOLLANDER

Voilà nous sommes en place.

Si vous recherchez un bien neuf pour habiter ou pour investir sur Lyon ou Rhône-Alpes, nous le trouvons pour vous.

Avantages:

Nous avons plus de 150 programmes immobiliers en commercialisation sur Lyon et sa région donc un vrai gain de temps pour vous ou vos clients ,des conseils et avis impartiaux et un accompagnement jusqu'à la livraison.

Venez faire un petit tour sur:

http://yakaimmo.fr



Mes compétences :

Vente

Conseils en financement

Défiscalisation

Animation réseaux

Immobilier neuf

Investissements locatifs neufs ou anciens