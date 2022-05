Vincent DOSJOUB

A l'écoute du marché pour des profils de type AMOA/BA1, intégrateur ERP/BI, ou support. Je suis spécialisé en management logistique et de production, en projet et en communication, avec d'importants atouts en informatique. Les entreprises avec une implication locale ont ma faveur.

Vous apprécierez ma rigueur, ma réactivité, mon sens de l'organisation et du contact. De part mon parcours, je m'adapte rapidement à tout environnement et mon niveau d'anglais est très bon.



Mes compétences :

- Management de production, de chaîne logistique, de projet.

- IT : ERP X3, NAV, SAP, Service Now, applicatifs métier, BI, SQL, ETL, etc.



Mes formations :

2011 : Licence Professionnelle, Gestion de Production et Logistique Intégrée

2003 : Développeur Informatique Polyvalent

1998 : Technicien Supérieur en Informatique de Gestion



ERP

Lean

Approvisionnement

Contrôle de gestion

Production

Logistique

Supply chain

Transport

Communication

Informatique de gestion