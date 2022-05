Vincent DOUBLET

Quand le Management vous ouvre les portes de l'Industrie...



Toujours avide d'apprendre au contact des autres, j'ai commencé mon expérience en Production et découvert ce qui allait devenir une passion : le Management d'équipe. On n'appréhende pas cela au fil des études mais bel et bien sur le terrain une fois plongé dans le vif du sujet ! J'ai eu la chance à l'époque d'avoir un excellent tuteur qui a su me montrer toute la complexité, la force et l'intérêt du Management.



Puis le Management s'est renforcé avec des outils d'amélioration continue en intégrant un Groupe possédant un savoir-faire particulièrement vaste et enrichissant. Cette expérience est venue compléter mon enthousiasme vis à vis du Management opérationnel.



Attachant une grande importance à l'aspect humain au sein de l'entreprise, j'ai été accueilli dans un Groupe familial à dimension Internationale ou j'ai beaucoup appris : Stratégie de Direction, pilotage des sites de Production, relation avec les clients, complexité à gérer les différences de cultures, management fonctionnel, gestion de la croissance du CA. Un véritable terrain d'apprentissage permanent.



Enfin, pour découvrir encore d'autres aspects du management opérationnel, j'ai décidé de changer d'activité en intégrant un Groupe travaillant dans un secteur différent de celui de l'automobile. C'est désormais dans cette entreprise que j'ai le plaisir de mettre en pratique les connaissances acquises tout au long de ces années et d'opérer un véritable changement de culture en Qualité, Sécurité et Environnement. C'est aussi une occasion unique d'apprendre de nouvelles méthodes d'amélioration continue, de nouveaux Produits et modes de Production.



Mes compétences :

Métallurgie

Lean management

Métrologie

Soudage

Aluminium

Gestion de projet

Management opérationnel

Animation de groupes

Microsoft Excel

Lecture de plan

8D

Audit qualité

AMDEC/FMECA

Kaizen

Normes ISO

Gestion des stocks

Gestion de la production

Mécanique générale