Je dispose dune double formation dagroalimentaire et de management en restauration collective. Mes connaissances me permettent de garantir le respect des règles dhygiène HACCP, de sécurité, les prestations des repas de qualité sur les sites, un bon fonctionnement général de l'équipe et veiller au bon climat social, proposer des améliorations qui vont être adaptées à chaque établissement et daméliorer la qualité de service en respectant les engagements contractuels et budgétaires.