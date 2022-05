Vincent DOURY

Avec 14 années d'expériences dans le management des projets et des hommes dans le domaine de la production, j’ai développé une expertise importante en gestion de production, de projet et de service.

Manager confirmé, j’ai assuré l’animation et la coordination d’une équipe d’une trentaine de salariés, les recrutements, la gestion des emplois et des compétences ainsi que les entretiens annuels.

De formation technique, je m’adapte facilement aux spécificités métier et participe aux travaux d’ingénierie.

Loyal et ayant le goût du challenge, je suis aujourd'hui à la recherche d'un nouveau défi professionnel dans lequel m’impliquer pleinement.



Mes compétences :

GED

Microsoft Office

Insertion socioprofessionnelle

Ingénierie

Services

Numérisation

Assurance qualité

Veille technologique

Bureautique

Système d'information

Contrôle qualité

Documentation technique

Rédaction technique

Etude technique

Études qualitatives

Études quantitatives

Encadrement

Appels d'offres

Planification de projet

Planification

Gestion de projet informatique

Budgétisation

Production

Gestion de la production

Travail en équipe

Management opérationnel

Étude de prix

Coordination de projets

Management

Gestion de projet