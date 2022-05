Vincent DROUGLAZET

Créée en 2009, L'entreprise ALTITUDE44 est spécialiste de l'accès en hauteur et des travaux d'accès difficiles. Notre expérience, la spécificité de notre métier ainsi que notre réactivité font la différence.



Rapidité - adaptabilité - Sécurité - Economie .

.Ce sont les 4 maitres mots pour décrire notre entreprise, ALTITUDE44.

Une équipe dynamique, réactive et expérimentée, composée de professionnels du bâtiment et des travaux en accès difficiles, est à votre service pour toutes vos opérations de maintenance et d'expertise en Secteur Bâtiment, Industriel et Maritime offshore.

- Nous intervenons également dans les Secteurs T.P (Confortement de falaise), Génie civil et évènementiel.



Après obtention du MASE en 2012, pour 1 année, notre amélioration continue dans la mise en place d'outils de sécurité, et leurs utilisation, ainsi qu'en termes de santé et de respect de l'environnement, nous ont permis en 2013, d'avoir cette Certification pour 3 ans.



Mes compétences :

Contrôle non destructif

Couverture

Microsoft accès

Travaux en Hauteur

Travaux Spéciaux